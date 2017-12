Bosnia: presidente Repubblica Srpska Dodik, festa nove gennaio senza parata militare (6)

- In seguito, i partiti musulmani e croati hanno accusato Ivanic, ma anche il ministro della Difesa, la serba Marina Pendes, del "reato di ammutinamento mentre altri esponenti politici bosniaci musulmani hanno parlato in precedenza di un vero e proprio "colpo di stato". Ivanic si era difeso dalle accuse precedenti affermando che anche il contingente musulmano viene convocato in occasione dell'anniversario di morte del primo presidente della Bosnia Alija Izetbegovic e ha sostenuto che "evidentemente, una parte dei personaggi politici ritiene necessario disciplinare gli altri tramite il sistema della giustizia, ma io intendo esporre le mie posizioni nel modo in cui ritengo sia maggiormente idoneo". (Bos)