Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste

- La nomina pochi giorni fa, con i soli voti della maggioranza di centrosinistra del procuratore capo Arta Marku, ha acuito le tensioni politiche in Albania. L'opposizione, composta dal Partito democratico albanese (Pd), principale formazione di centrodestra guidata da Lulzim Basha, e dal Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), ha duramente protestato, facendo uso di fumogeni e scontrandosi in aula con la guardia repubblicana, annunciando poi un'ondata di manifestazioni di piazza in tutto il paese contro il governo "che vuole porre il controllo sul sistema giudiziario". Il premier Rama ha parlato di "una scelta legittima" ed ha accusato l'opposizione di "voler bloccare la riforma giudiziaria". Gli atti di violenza sono stati condannati dalla delegazione dell'Unione europea a Tirana e dall'ambasciata statunitense. (segue) (Alt)