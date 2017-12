Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione ha dall'inizio contestato il processo per la sostituzione del procuratore uscente Adriatik Llalla, il cui mandato è scaduto lo scorso 7 dicembre, sostenendo che la mossa della maggioranze fosse "in violazione alla costituzione". Già prima della seduta per la nomina del procuratore capo, i suoi sostenitori si sono radunati per protestare di fronte alla sede del parlamento. In aula invece le tensioni si sono registrate a pochi minuti dall'avvio della sessione. Il leader del centrodestra Basha ha chiesto alla maggioranza di rinunciare alla nomina unilaterale del sostituto di Llalla "per evitare le gravi conseguenze di questo atto". A parere di Basha "oggi è una delle giornate più drammatiche per il parlamento, una delle più difficili giornate per la democrazia. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio colpo di Stato", ha dichiarato il leader del centrodestra. (segue) (Alt)