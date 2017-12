Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (3)

- Dopo di lui, è stato l'ex premier Sali Berisha che si è diretto verso il podio, ma è stato ostacolato dalle guardie repubblicane. I deputati dell'opposizione hanno cercato si sfondare con la forza il cordone delle guardie repubblicane. La seduta è stata sospesa per alcuni minuti, riprendendo poi sempre tra le dure polemiche, con i parlamentari dell'opposizione in piedi cercando di bloccare la votazione. Fuori invece, la stessa tensione fra i manifestanti e le forze dell'ordine. Numerosi fumogeni sono stati lanciati in direzione dell'entrata del parlamento. I fumogeni non sono mancati nemmeno in aula, dove il leader del Lsi, Monika Kryemadhi, ha tirato persino i stivali, in direzione del premier. E' stato in questo clima di caos e tra le nuvole di fumo che sovrastavano la sala, che il procuratore temporaneo ha prestato il suo giuramento, subito dopo la votazione della maggioranza a favore della sua candidatura. (segue) (Alt)