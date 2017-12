Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (4)

- "Oggi si è consumato un colpo di Stato. La battaglia contro questo governo criminale è appena cominciata", ha dichiarato Basha a conclusione della seduta, aggiungendo che "abbiamo dimostrato al paese, ed anche ai nostri partner internazionali, che noi non siamo e non saremo la facciata di un'autocrazia criminale. Oggi infatti, abbiamo un parlamento illegittimo, un premier illegittimo e un procuratore capo che è un pupazzo nelle mani del premier", ha detto Basha. Anche per Kryemadhi, "questo parlamento non esiste più. È iniziata una battaglia fra il bene, rappresentato dai cittadini, e il male, rappresentato da una maggioranza di narcotrafficanti. Noi non ci fermeremo più", ha ribadito. Subito dopo i gruppi dei due partiti parlamentari hanno svolto una riunione congiunta presso la sede del Partito democratico di Basha per stabilire le prossime mosse. (segue) (Alt)