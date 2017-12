Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (5)

- "C'è stata una decisione unanime, quella di dare vita ad un'ondata di proteste per fermare le pazzie di un 'narcopremier', che da oggi è contemporaneamente anche capo della procura mettendo a rischio la stabilità, la democrazia e l'integrazione europea", ha dichiarato Basha ai giornalisti al termine della riunione con il gruppo dell'Lsi. "Da oggi saranno avviati i preparativi per organizzare una massiccia protesta a Tirana nelle prime settimane di gennaio prossimo, e proseguire poi con un'ondata di manifestazioni in tutto il paese", ha spiegato Basha, il quale ha nuovamente sottolineato che con l'elezione del procuratore capo da parte della maggioranza, sarebbe avvenuto "un golpe costituzionale. E' ormai chiaro a tutti che l'obiettivo di Rama, è quello di ostacolare le indagini e chiudere i fascicoli della corruzione dei suoi ministri e di alti funzionari del suo governo, ed in particolare l'inchiesta nei confronti di Tahiri", l'ex ministro dell'Interno sospettato di collusione con un gruppo criminale albanese che trafficava marijuana verso l'Italia. (segue) (Alt)