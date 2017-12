Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma per il premier, le mosse dell'opposizione, con le proteste fuori del parlamento ed i fumogeni in aula, "sono stati un disperato tentativo per ostacolare la riforma giudiziaria". In un'apposita conferenza stampa dopo l'elezione Marku all'incarico di guidare la procura della Repubblica fino al completamento delle nuove istituzioni giudiziarie prevista dalla riforma, Rama ha ribadito che "la sua elezione è stata una scelta del tutto legittima e conforme alla costituzione", ricordando che il processo avviato è stato in linea con quanto sostenuto dalle missioni di assistenza legislativa in Albania, quella dell'Unione europea Euralius e l'omologa statunitense Opdat, impegnate dall'inizio per la realizzazione della riforma giudiziaria. "Io non credo che ci sia qualcuno tanto stupido da credere che l'Ue e gli Stati uniti accettino che la giustizia passi al controllo della maggioranza tramite un golpe costituzionale, e proprio mentre l'Albania attende l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue", ha dichiarato Rama. (segue) (Alt)