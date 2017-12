Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'Unione europea a Tirana ha condannato, tramite una dichiarazione pubblica, "la violenza manifestata durante la protesta di ieri ed il comportamento dei membri del parlamento albanese durante la sessione". "I processi democratici, sia le sedute parlamentari che le proteste, vanno svolti pacificamente", precisa la dichiarazione della delegazione dell'Ue. "I cittadini albanesi chiedono ai loro rappresentanti di dimostrare una leadership responsabile , e che lavorino in partenariato, per la realizzazione delle importanti riforme che sono fondamentali per la ambizioni dell'Albania ad unirsi all'Unione europea", conclude la dichiarazione. Gli atti violenti sono stati condannati anche dall'ambasciata statunitense a Tirana. (segue) (Alt)