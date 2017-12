Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione diffusa ai media, l'ambasciata Usa ha spiegato di sostenere il diritto dei cittadini a protestare pacificamente, "ma i danni alle proprietà pubbliche, il lancio dei fumogeni in aula e la violenza non sono accettabili. Noi invitiamo tutti i partiti a dimostrare autocontrollo e promuovere la calma". Riferendosi alle tensioni in aula, la sede diplomatica Usa ha ribadito che "il popolo albanese non dovrebbe stupirsi che i loro politici combattano contro l'un l'altro. Questo vuol dire che la riforma giudiziaria si sta finalmente attuando. Le commissioni per la verifica dei magistrati avranno a breve i primi risultati", nota la dichiarazione, senza nascondere la soddisfazione per la sostituzione dell'attuale procuratore capo Adriatik Llalla. "Il procuratore generale che si rifiutava di indagare i politici se ne è ormai andato", ha precisato l'ambasciata statunitense, annunciando che a breve sarà costituita anche la procura speciale anticorruzione ed anche l'Agenzia nazionale di investigazione che ricalca il modello dell'Fbi statunitense. "Il popolo albanese aspetta impazientemente la riforma, mentre i politici temono", ha concluso il comunicato dell'ambasciata Usa. (segue) (Alt)