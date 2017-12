Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basha ha subito replicato dichiarando che "l'unico atto violento in aula è stata la violazione della costituzione e non i fumogeni. Questo è un fatto, non una opinione, indipentemente da quello che dicono gli ambasciatori". I due leaders dell'opposizione sono rimasti fermi nelle loro posizioni anche dopo l'incontro con l'ambasciatore statunitense sostenendo che "quella di Rama è stata una scelta premeditata, per nominare un procuratore capo da lui controllato direttamente", ha dichiarato Basha all'ambasciatore Lu, secondo un comunicato diffuso dal Pd. La stessa linea è stata ribadita anche da Kryemadhi. "La nomina unilaterale del procuratore capo rende inaffidabile l'istituzione che dovrebbe andare fino in fondo alle inchieste sul traffico della droga e combattere la corruzione. Il parlamento non è più un'istituzione democratica, ma semplicemente una brutta appendice del premier", ha sostenuto Kryemadhi. (segue) (Alt)