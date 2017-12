Albania: nomina procuratore capo temporaneo acuisce le tensioni, opposizione annuncia ondata di proteste (10)

- Intanto la procura di Tirana ha avviato un procedimento penale nei confronti di 10 deputati dell'opposizione. Tra gli indagati, il vicepresidente del parlamento Edi Paloka, esponente del centrodestra, oltre al leader dell'Lsi, Kryemadhi. Tre membri del parlamento vengono accusati per il lancio di fumogeni durante la seduta parlamentare, mentre gli altri per aggressione nei confronti degli agenti di polizia, quando la folla dei manifestanti tentava di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Provvedimenti disciplinari anche da parte del parlamento che ha deciso la sospensione a prendere parte ai lavori dell'Assembla nazionale per 10 giorni, nei confronti di 7 membri dell'opposizione, i quali hanno dichiarato di non essersi pentiti di quello che hanno fatto. "Abbiamo tenuto fede al nostro giuramento come parlamentare, cioè quello di tutelare la costituzione che nella seduta di lunedì è stata calpestata da Rama", hanno dichiarato tutti e sette dopo la decisione per la loro sospensione. (Alt)