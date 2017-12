Serbia-Russia: stampa Belgrado, presidenti Vucic e Putin concordano punti salienti per futura cooperazione

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo serbo Aleksandar Vucic hanno concordato quattro punti fondamentali per la futura cooperazione bilaterale fra i due paesi. Lo riferisce oggi il quotidiano "Novosti". Secondo la testata, è stata raggiunta un'intesa sul Kosovo in base a cui la Russia entrerà a fare parte del dialogo sullo statuto di Pristina, nel caso in cui gli Stati Uniti decideranno di fare altrettanto. La Russia, si legge ancora, continuerà a "sostenere fortemente" le posizioni di Belgrado per quanto riguarda la posizione internazionale del Kosovo. Mosca ha dato inoltre un "via libera di massima", in qualità di produttore, alle trattative tra la Serbia e la Bielorussia sull'acquisto di un sistema di difesa anti-aerea. La Serbia ha inoltre accettato ufficialmente di partecipare al progetto Turkish Stream e ha assunto infine l'obbligo di stare dalla parte della Russia nelle dispute internazionali. (Seb)