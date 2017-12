Egitto: salgono a 24 le concerie della “Città del cuoio” di al Rubiki (2)

- Il progetto della “Città del cuoio” di al Rubiki si articola in tre fasi. La prima, del costo stimato di 112,6 milioni di dollari, comprende il trasferimento di tutta la filiera produttiva: concerie, laboratori e fabbriche per la lavorazione di oggetti di cuoio. La seconda fase è incentrata nello sviluppo delle tecnologia avanzate per la lavorazione del pellame. La terza prevede una strategia per attrarre investimenti stranieri e aumentare sensibilmente le esportazioni egiziane. L’idea di consolidare la produzione del cuoio e di dare il via ad un nuovo centro industriale alle porte del Cairo era già stata vagliata prima delle rivolte della “primavera araba” del 2011, ma la sua attuazione è iniziata solo con il governo del premier Ibrahim Mehleb, durante l’amministrazione del presidente Abdel Fatah al Sisi. Il completamento del polo per la lavorazione del cuoio è stato posto tra le priorità del ministero dell’Industria e del commercio, insieme ad altri grandi progetti come quello del cosiddetto Triangolo d’Oro, nella zona del Canale di Suez e il centro per la produzione di mobili di Damietta. (Cae)