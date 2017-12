Bulgaria: vicepresidente Yotova, nuova legge anti-corruzione sarà un insuccesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge anti-corruzione della Bulgaria non avrà successo. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Bulgaria, Iliana Yotova, in un’intervista all’emittente radio nazionale “Bnr”. Secondo Yotova, la legge verrà bloccata “già nelle prime fasi”, per la poca chiarezza nel testo e nell’applicazione della normativa. La vicepresidente ha poi sottolineato come non venga garantito l’anonimato per coloro che denunciano casi di corruzione, come invece accade con leggi analoghe applicate in paesi esteri. Per Yotova, la legge in questione è stata adottata “solo per poter dire che la Bulgaria è arrivata pronta per il semestre di presidenza del Consiglio Ue”. La nuova legge anti-corruzione è stata approvata la scorsa settimana con i voti del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) e del fronte Patrioti uniti, con l’opposizione del Partito socialista bulgaro (Bsp) e del Movimento per i diritti e le libertà (Dps). (Bus)