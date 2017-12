Immigrazione: Gentiloni, contro trafficanti "risultati straordinari" nell’ultimo anno

- L’Italia ha raggiunto nell’ultimo anno dei “risultati straordinari” nel contrasto alle migrazioni illegali, colpendo i trafficanti di esseri umani “in un modo che forse neanche immaginavamo essere possibile”. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'equipaggio della Nave Etna, che opera nell'ambito di Eunavfor Med Sophia, l'operazione militare lanciata dall'Unione europea in conseguenza dei naufragi avvenuti nell'aprile 2015 che hanno coinvolto diverse imbarcazioni che trasportavano migranti e richiedenti asilo dalla Libia. “Abbiamo visto anche nella coperta di questa nave il lavoro che si fa per identificare gli scafisti”, ha detto il capo del governo italiano. “E’ un lavoro su cui l'Italia ha raggiunto, in particolare nell'ultimo anno, dei risultati straordinari. Abbiamo inferto dei colpi ai trafficanti di esseri umani che forse neanche immaginavamo essere possibili”, ha detto il premier sottolineando il ruolo della missione EuNavForMed guidata dall’ammiraglio Enrico Credendino per consentire alle autorità libiche, “nonostante la loro fragilità”, un controllo maggiore dei propri confini. (Asc)