Energia: Egitto, iniziate le rilevazioni sismiche nel Mar Rosso meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie Schlumberger e Tgs hanno avviato oggi le rilevazioni sismiche per fornire dati sulle risorse presenti sui fondali nel Mar Rosso meridionale. Lo riferisce il quotidiano "el Masry el Youm", precisando che le rilevazioni sismiche dureranno fino a marzo. I risultati saranno in seguito annunciati dal ministero del Petrolio; successivamente verrà indetta una gara per effettuare le prospezioni. Due settimane fa, la nave cinese Dong Fang Kanten è giunta al porto di Safaga, sulle coste del Mar Rosso, per condurre le prime indagini alla ricerca di petrolio e gas. "Le risorse del Mar Rosso sarebbero rimaste sconosciute se le autorità egiziane non avessero firmato l’accordo sulle isole Tiran e Sanafir con l'Arabia Saudita", ha detto in precedenza il ministro del petrolio, Tarek el Molla, aggiungendo che "nessuna compagnia avrebbe accettato di cercare petrolio e gas in un'area dove la sovranità è contesa”. Il riferimento è all'intesa tra Riad e il Cairo per la cessione della sovranità delle due isole del Mar Rosso dall'Egitto all'Arabia Saudita.(Cae)