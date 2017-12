Kosovo: fonti stampa, primi 100 giorni del governo Haradinaj trascorsi senza accordo su liberalizzazione visti Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dal quotidiano "Koha", la coalizione di governo continua a non avere i numeri sufficienti per la ratifica dell'attuale versione dell'accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro, la precondizione necessaria per lo sblocco della procedura di liberalizzazione dei visti. Secondo la testata kosovara, infatti, ci sono delle divisioni infatti tra due maggiori partiti governativi, Partito democratico del Kosovo (Pdk) e Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak). "L'attuale accordo (quello raggiunto nel 2015) sarà scartato dal parlamento. Questo aprirà poi la strada ad un arbitrato internazionale o a negoziati su un nuovo accordo con il Montenegro. La mia speranza è trovare un accordo con il Montenegro su un arbitrato internazionale", aveva dichiarato nei giorni scorsi il premier Ramush Haradinaj, auspicando una soluzione in materia in modo da permettere la liberalizzazione dei visti Ue con il Kosovo. (segue) (Kop)