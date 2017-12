Kosovo: domani riunione straordinaria parlamento su finanziaria 2018

- Il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, ha convocato per domani una riunione straordinaria del parlamento per discutere della bozza di legge sulla finanziaria per il 2018. In attesa dell’approvazione della presidenza dell’assemblea legislativa che sembra scontata, secondo quanto riferisce il portale web “Gazeta Express”, la riunione si terrà domani e servirà a discutere la finanziaria in seconda lettura.(Kop)