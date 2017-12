Egitto: salgono a 24 le concerie della “Città del cuoio” di al Rubiki

- Il numero di concerie del progetto della “Città del cuoio” di al Rubiki, circa 54 chilometri a est del Cairo, in Egitto, è salito a 24. Lo ha annunciato il ministro del Commercio estero e dell'industria, Tarek Qabil, in un comunicato stampa. La creazione di un polo per la concia del pellame ad al Rubiki fa parte di un progetto reso possibile dal Programma italo-egiziano di conversione del debito. Il piano prevede il trasferimento delle concerie da Sur Magra al Oyon, a sud del Cairo, ad al Rubiki, con l’obiettivo di sviluppare l’industria della lavorazione del cuoio, attrarre investimenti per migliorare gli standard di vita dei lavoratori ed esaltare il volto storico ed archeologico di Sour Magra al Oyoon, sede di antiche mura risalenti all'XI secolo. "Non vogliamo solo trasferire le concerie da Sur Magra al Oyon, ma sviluppare l'industria del pellame e trasformare questa Città del cuoio in un polo industriale di livello mondiale", ha detto ancora Qabil. (segue) (Cae)