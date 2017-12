Libia: Guardia costiera respinge accuse Amnesty International, "salvati oltre 80 mila migranti dal 2011"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia costiera libica ha salvato oltre 80 mila migranti dal 2011 e respinge totalmente le accuse di Amnesty International e dell’organizzazione non governativa tedesca Sea Watch sul trattamento inumano dei migranti e sulla presunta collusione con i trafficanti di esseri umani. In un’intervista al sito web informativo “Libya Observer”, il portavoce della Marina libica, Ayoub Qasim, si dice “sorpreso” dalle accuse di Amnesty International. “Perché tutte queste accuse arrivano solo adesso? La cooperazione con l’Ue e la missione Sophia vanno avanti da due anni. Con l’Ue collaboriamo solo sull’addestramento, sulla base di un memorandum firmato tra Italia e Libia nel 2016”, ha detto Qasim. Il portavoce ha accusato Amnesty International di essere “dirottata da parti internazionali, sia paesi che corporazioni” scontente del fatto che la Guardia costiera “abbia ridotto il numero degli arrivi in Europa” perché, a suo dire, “vogliono aumentare il numero dei migranti bloccati in Libia per poter chiedere un intervento”. (Lit)