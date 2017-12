Immigrazione: Gentiloni, aperto per la prima volta corridoio umanitario per rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha aperto per la prima volta un corridoio umanitario diretto per i rifugiati dai campi in Libia verso l'Europa. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'equipaggio della Nave Etna, che opera nell'ambito di Eunavfor Med Sophia, l'operazione militare lanciata dall'Unione europea in conseguenza dei naufragi avvenuti nell'aprile 2015 che hanno coinvolto diverse imbarcazioni che trasportavano migranti e richiedenti asilo dalla Libia. Al contrasto dei trafficanti di esseri umani che nel 2017 “ha portato risultato straordinari”, ha detto il premier, si aggiunge “il lavoro attraverso le agenzie Nazioni Unite, Unhcr e Oim (rispettivamente le agenzie per i rifugiati e le migrazioni), per garantire condizioni umane a chi attraversando l'intera Africa e si trova da anni in Libia in condizioni inaccettabili”. L'Italia, ha aggiunto il capo del governo, è un paese “che accoglie, che è in prima linea nello sconfiggere i trafficanti e che lavora per i diritti umani, addirittura come accaduto due giorni fa aprendo per la prima volta un corridoio umanitario diretto per i rifugiati dai campi in Libia verso l'Europa e il nostro paese”. (Asc)