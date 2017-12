Difesa: Gentilioni annuncia proposta per dispiegare militari in Niger (2)

- Come rilevato dal premier, "noi dobbiamo continuare a lavorare, concentrando le nostre attenzioni e le nostre energie in quel mix di minacce dal punto di vista del traffico di esseri umani e del terrorismo che è andato negli ultimi anni consolidandosi nel Sahel, in Africa". Questo è dunque "uno dei motivi per i quali una parte delle forze che abbiamo tenuto impegnate in Iraq verranno dispiegate, questa sarà la proposta che il governo farà al parlamento, nei prossimi mesi in Niger; di nuovo con una missione che ha l'intento di consolidare quel paese, di sconfiggere il traffico di esseri umani e di battere il terrorismo", ha concluso il premier. (Asc)