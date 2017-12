Turchia: governo ordina licenziamento di 2756 funzionari pubblici e membri Forze armate per presunti legami con organizzazione Gulen

- Il governo turco ha ordinato il licenziamento di 2756 funzionari pubblici e membri delle Forze armate per presunti collegamenti con il Movimento del predicatore islamico Fethullah Gulen, Feto. In base ad un decreto della gazzetta ufficiale turca e ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”, sono stati rimossi dall’incarico 637 membri delle Forze armate turche, di cui 155 dall’esercito, 155 dalla marina e 327 dall’aeronautica. Sono stati licenziati anche funzionari appartenenti alla polizia, alla gendarmeria, alla Guardia costiera, al personale del ministero della Giustizia, dell’Istruzione, del Direttorato per gli affari religiosi e delle università statali. Sono state inoltre chiuse 17 organizzazioni pubbliche. (segue) (Tua)