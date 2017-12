Messico: Lopez Obrador, via l'intelligence del governo se divento presidente

- Dovesse diventare il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador, al momento il favorito dei sondaggi, cancellerà il Centro di investigacion y seguridad nacional (Cisen) l'agenzia di intelligence alla dipendenza del governo. "La considero una spesa inutile" ha detto il leader del Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), citato dal quotidiano "Cronica". "Noi non controlleremo nessuno, non faremo spionaggio, non ascolteremo le telefonate e non faremo pirateria per ottenere dati e fotografie", ha aggiunto. Secondo quanto riferisce la testata, l'agenzia ha un costo annuo pari a oltre um milione e centomila euro. A conforto della sua tesi, Lopez Obrador ha detto che all'uscita del luogo in cui stava tenendo un appuntamento della pre campagna elettorale, c'erano agenti del Cisen ad attenderlo, cosa che fanno "da molto tempo". Forze, ha detto, che dovrebbero essere impiegate per controllare i delinquenti e non gli oppositori: "Non mi spiano solo a me, ma a tutti i dirigenti politici e sociali. Questa cosa finirà". Il Cisen è gestito dall'ufficio di presidenza del governo messicano ed pè separato da quello di cui dispongono i singoli corpi delle Forze armate. (Mec)