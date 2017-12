Perù: ex presidente Alberto Fujimori trasferito da carcere in ospedale per calo nuovo di pressione

- L'ex presidente peruviano Alberto Fujimori, che sconta una condanna di 25 anni di carcere per crimini contro l'umanità e corruzione, è stato trasferito d'urgenza in ospedale per un improvviso calo di pressione. Secondo quanto ha spiegato il medico personale alla testata "Rpp", il parlamentare Alejandro Aguinaga, Fujimori - 79 anni - è stato in un primo momento assistito dai medici interni al carcere Barbadillo, con un consulto che però non avrebbe sortito gli effetti sperati. A bordo dell'ambulanza che ha portato l'ex capo di stato in ospedale c'era anche il figlio Kenji, parlamentare "ribelle" di Forza popolare (Fp), mentre la sorella maggiore ed ex candidata presidenziale Keiko, si è recata in serata in ospedale per una visita di dieci minuti. Non è la prima volta che Fujimori viene portato in ospedale con un quadro clinico simile a quello riscontrato ieri. A inizio settimana Fujimori aveva presentato una nuova richiesta di indulto per motivi di salute, la prima firmata di suo pungo, ricorda il quotidiano "El Comercio". La richiesta, che da anni divide la la società peruviana, dovrà essere esaminata dalla commissione di Indulto e grazia presidenziale, cui spetterà il compito di elaborare un rapporto sulla base, tra l'altro, dei referti medici e dei possibili risvolti legali. IL parere finale spetterà all'attale capo di Stato Pedro Pablo Kuzcynski, che da tempo spiega che un eventuale beneficio verrebbe concesso meramente per ragioni umanitarie. (Brb)