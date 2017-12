Immigrazione: ministro Interno Minniti, 10 mila rifugiati in Europa con voli umanitari nel 2018

- Un totale di 10 mila profughi potranno raggiungere “senza rischi l’Europa” attraverso corridoi umanitari nel 2018. Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti, in un’intervista pubblicata oggi da “La Repubblica”. Altri 30 mila migranti senza diritto all’asilo, ha aggiunto il titolare del dicastero dell’Interno, “potranno tornare a casa con rimpatri volontari” assistiti dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). “Quest’anno già lo hanno fatto in 18mila. Con la cooperazione delle autorità libiche, abbiamo costruito un nuovo modello di gestione dall’altra parte del Mediterraneo", ha detto il titolare del dicastero dell’Interno. I corridoi umanitari funzioneranno grazie agli accordi tra Roma e Tripoli, che consentirà al personale delle Nazioni Unite di selezionare in Libia chi ha diritto alla protezione internazionale. “Chi arriva in Italia, insomma, è rifugiato e non più richiedente asilo. Le organizzazioni internazionali inoltre sono già messe in condizione di visitare i centri d’accoglienza e migliorarne le condizioni di vita, oggi ancora inaccettabili", ha detto il capo del Viminale. (Res)