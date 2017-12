Colombia: un lampo colpisce esercitazione militare, oltre 50 soldati in ospedale

- Oltre 50 soldati militari colombiani sono stati colpiti da un lampo mentre erano impegnati in una esercitazione militare presso il quartiere di Popayan, nela regione sudoccidentale del paese. Oltre 50 soldati, riferisce la testata colombiana "Caracol Radio", sono stati trasportati nei diversi centri ospedalieri per ricevere le dovute attenzioni mediche. "Ciò che si può osservare è che i militari riportano ustioni causate dal lampo. Speriamo non ci siano conseguenze gravi nei soldati che aoltre alle bruciature denunciano problemi acustici", ha detto il generale Luis Fernando Riojas alla testata. Tra i ricoveri si contano almeno cinque casi di lesioni gravi. La notizia, rilanciata da tutte le testate locali, desta ulteriore interesse per il fatto che, come sottolinea "El Espectador", la scarica si è prodotta senza che ci fosse un temporale in atto. (Mec)