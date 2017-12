Difesa: ministro Pinotti su Nave Etna, Marina “centrale” per missioni nel Mediterraneo

- Il Mediterraneo allargato “è stato al centro delle strategie di Difesa dell’Italia” e la Marina militare, a sua volta, “è stata centrale per molte importanti missioni che abbiamo portato avanti in questi anni”. Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, all'equipaggio della Nave Etna, che opera nell'ambito di Eunavfor Med Sophia, l'operazione militare lanciata dall'Unione europea in conseguenza dei naufragi avvenuti nell'aprile 2015 e che hanno coinvolto diverse imbarcazioni che trasportavano migranti e richiedenti asilo dalla Libia. La titolare della Difesa ha accompagnato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per portare i saluti e gli auguri del governo italiano all’equipaggio della “flagship” dell'operazione europea. “Siamo qui, su una nave della Marina italiana dove c’è un comando di una missione europea. E questo è un altro punto fondamentale del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. L’Italia ha avuto un ruolo importantissimo nella costruzione di un percorso verso la cooperazione rafforzata perché siamo sempre stati generosi, non abbiamo mai lesinato le nostre capacità mettendole a posizione della Comunità europea. E credo che questo ci sia riconosciuto dagli alleati”, ha detto Pinotti. (Asc)