India-Russia: vice primo ministro Rogozin a Nuova Dehli, focus su economia e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la visita in India del vice primo ministro russo, Dmitrij Rogozin, occasione per rilanciare i rapporti di cooperazione in econdomia e difesa. Rogozin, riassume il quotidiano "Times of India", ha coordinato assieme alla ministro degli Esteri Sushma Swaraj i lavori della commissione intergovernativa India-Russia su coooperazione commerciale, economica, scientifica, tecnologica e culturale (Irigc-Tec). I due hano fatto il punto sulle relazioni bilaterali sottolineando il crescente interesse su strategie comuni nei temi cardine della commissione. Rogozin ha quindi incontrato il ministro della Difesa Nirmala Sitharaman, con il quale ha intrattenuto un ampio scambio di vedute sull'ulteriore sviluppo dei legami su difesa e sicurezza attraverso programmi di produzione congiunta e lo sviluppo in partnership di piattaforme militari e sistemi di difesa. Shitaraman ha anche aggiornato Rogozin sulle iniziative prese dal governo per incentivare l'industria indiana della difesa segnalando i vantaggi offerti in questo senso all'industria russa. Rogozin, che è alla sua terza visita in India nel corso del 2017, ha avuto anche una conversazione telefonica con il primo ministro Narendra Modi. I due, si legge in una nota del governo indiano, "hanno discusso dell'espansione e della diversificazione dei legami bilaterali, sottolineando in particolare l'importante cooperazione nel settore energetico e il lavoro comune per la cooperazione nell'ambito dell'alta tecnologia". (Inn)