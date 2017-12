Bulgaria-Azerbaigian: presidente Radev, cooperazione fra due paesi continuerà a crescere

- La cooperazione fra Bulgaria e Azerbaigian continuerà a crescere, perché basata su relazioni di amicizia fra i due popoli. Lo ha dichiarato il presidente bulgaro Rumen Radev, in un messaggio indirizzato all’omologo azero Ilham Aliyev, come riferisce l’agenzia “Sofia News Agency”. Radev ha scritto ad Aliyev un messaggio di auguri, sottolineando l’esito positivo della sua visita personale a Baku nell’ottobre scorso. “Sono fiducioso che la cooperazione fra i nostri due paesi continuerà a crescere e ad approfondirsi, perché ha solide basi, come le relazioni di amicizia fra i nostri popoli”, ha affermato Radev, invitando la controparte a visitare la Bulgaria nel 2018. (Bus)