Terrorismo: Gentiloni, 2017 anno della sconfitta militare dell'Is, Italia ha svolto ruolo fondamentale

- Il 2017 sarà ricordato come l’anno della sconfitta militare del sedicente Stato islamico (Is) e l’Italia ha giocato un “ruolo fondamentale” in questa vittoria. Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'equipaggio della Nave Etna, che opera nell'ambito di Eunavfor Med Sophia, l'operazione militare lanciata dall'Unione europea in conseguenza dei naufragi avvenuti nell'aprile 2015 che hanno coinvolto diverse imbarcazioni che trasportavano migranti e richiedenti asilo dalla Libia. “Abbiamo svolto un ruolo fondamentale nella battaglia contro il terrorismo. Lo abbiamo svolto per solidarietà internazionale. Ci siamo mossi fino al lontano Afghanistan, ormai 15 anni fa, per rispondere a quello che è stato l'attacco terroristico più grave contro l'Occidente negli ultimi vent'anni”, ha detto il premier in riferimento all’attacco del 2011 contro le Torri gemelle di New York. “Lo abbiamo fatto e lo facciamo - ha aggiunto il capo del governo - per difendere il nostro interesse nazionale, perché sappiamo tutti quanto la difesa dalla minaccia terroristica sia fondamentale per le nostre società. Abbiamo ottenuto dei risultati. Il 2017 verrà ricordato come l'anno della sconfitta militare di Daesh, del tentativo cioè di un'organizzazione terroristica di trasformarsi in uno Stato capace di controllare un territorio. In questa sconfitta - ha concluso - l'Italia ha giocato un ruolo molto rilevante”.(Asc)