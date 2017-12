America latina: quotidiani, il giudice brasiliano Moro personaggio dell'anno

- E' il giudice federale brasiliano Sergio Moro il personaggio più influente dell'America latina secondo un sondaggio pubblicato oggi dal gruppo editoriale Gda. Il magistrato, protagonista delle tante inchieste che stanno scuotendo il mondo della politica e degli affari in America latina, è seguito dal presidente argentino Mauricio Macri. Il capo di stato ha segnato un netto cambio di direzione politica rispetto alle gestioni dei governi di Nestor e Cristina Kirchner, riaprendo tra le altre cose a diverse istanze della comunità internazionale. Gli avversari politici lo criticano per le scelte di politica economica a sfavore delle classi meno protette e per una presunta scarsa attenzione ai diritti umani. Le altre tre posizioni sono tutte di nomi legati alla crisi venezuelana. (segue) (Abu)