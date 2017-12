Fyrom: ambasciatore britannico, nel 2018 Skopje deve fissare data inizio negoziati accesso a Unione europea

- La ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) dovrebbe lavorare per fissare una data di inizio dei negoziati di accesso all’Unione europea nel 2018. Lo ha dichiarato l’ambasciatore del Regno Unito a Skopje, Charles Garrett, ripreso dall’agenzia macedone “Mia”. Secondo il diplomatico britannico, la Fyrom dovrebbe portare a termine le riforme del piano 3-6-9 e risolvere la disputa sul nome in corso con la Grecia. “Sono richieste decisioni difficili e un genuino coraggio a livello politico per trovare una soluzione appropriata alla questione del nome”, ha spiegato Garrett, sottolineando però come l’esecutivo di Skopje abbia dato segnali incoraggianti in questo senso. (Mas)