Difesa: consulente presidenziale kosovaro, avremo delle Forze armate nel 2018

- Il Kosovo avrà delle Forze armate regolari nel 2018. Lo ha detto il consigliere presidenziale Bekim Collaku citato dall’emittente televisiva “Rtk”. “Se non ci saranno eventi catastrofici in organizzazioni come la Nato e l’Unione europea, io credo che il processo di adesione del Kosovo non andrà oltre il 2025”, ha detto Collaku. Secondo il comandante dell’operazione militare Kosovo Force (Kfor), generale Salvatore Cuoci, in una recente intervista al quotidiano kosovaro "Koha", la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un Esercito regolare è una questione politica e tale processo deve avvenire nel rispetto della Costituzione. "Non siamo contrari a questa trasformazione, pensiamo che sia una decisione politica, che questo paese e le sue istituzioni devono prendere", ha detto. Il nuovo comandante della missione Kfor ha inoltre esternato apprezzamento per il lavoro da parte delle autorità di Pristina nel contrasto all'estremismo e ha ribadito in questo senso la disponibilità di sostegno della missione Nato in Kosovo. (segue) (Kop)