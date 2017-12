Speciale energia: Kosovo, siglato storico accordo per impianto a carbone da 1,3 miliardi di euro

- Le autorità del Kosovo hanno siglato un contratto con la compagnia statunitense Contour Global di costruire un impianto a carbone da 500 megawatt. Il contratto ha un valore di 1,3 miliardi di euro. L’impianto dovrebbe essere completato entro il 2023 e dovrebbe restare in attività per circa 40 anni. Secondo quanto riferisce “Gazeta Express”, la costruzione della centrale inizierà il prossimo anno o, al più tardi, all’inizio del 2019. Il presidente kosovaro Hashim Thaci, che ha partecipato alla sigla del contratto, ha detto che questo è un giorno speciale per il Kosovo. “L’investimento da 1,3 miliardi di euro della società statunitense Contour Global cambierà il Kosovo. Verranno creati oltre 10 mila posti di lavoro nei prossimi anni e generati 500MW di elettricità”, ha scritto Thaci sul suo profilo Twitter.Il ministro dello Sviluppo economico Valdrin Lluka, che ha siglato l’accordo per le autorità di Pristina, ha detto che questo è il più importante progetto sin dalla fine della guerra in Kosovo del 1999. Questo impianto, ha aggiunto Lluka, porrà fine alla dipendenza energetica del paese. Secondo il ministro il progetto aiuterà l’economia del Kosovo a crescere del 5 o del 6 per cento nei prossimi anni, ben al di sopra del 4 per cento previsto per il 2017. Il progetto favorirà l’assunzione di oltre 10 mila persone durante la fase di costruzione e 500 lavoratori una volta che sarà operativa la centrale. “Non vedo difficoltà nel finanziare il progetto. Abbiamo centrali termiche e impianti a carbone che vengono costruiti in questa fase alla regione e non vediamo alcun problema di capitale”, ha detto l’amministratore delegato di Contour Global Joseph Brand. (Kop)