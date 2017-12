Kosovo: presidente Corte suprema, Ue dovrebbe terminare missione Eulex

- Il presidente della Corte suprema kosovara, Enver Peci, ha detto che l’Ue dovrebbe concludere la missione Eulex, un’operazione incentrata sul rispetto dello stato di diritto. Secondo Peci, citato dal portale “Gazeta Express”, il Kosovo è in grado di gestire in autonomia i propri problemi pur ammettendo che i cittadini non confidano nel sistema giudiziario. Secondo il presidente della Corte suprema, intervenuto dinnanzi a una platea di studenti, la lotta contro il crimine organizzato e la corruzione richiede un rafforzamento dell’indipendenza del sistema e per questo ha chiesto il sostegno degli amici del Kosovo a livello internazionale per garantirne il rafforzamento. “Una volontà politica migliorerebbe il sistema giudiziario del Kosovo perché attualmente le istituzioni stanno affrontando diversi problemi”, ha aggiunto Peci. (Kop)