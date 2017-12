I fatti del giorno – Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: conferenza fine anno presidente Thaci, possibile secondo mandato da capo dello Stato - Il presidente kosovaro Hashim Thaci potrebbe correre per un secondo mandato da capo dello Stato. Questo quanto emerso dalla conferenza di fine anno di Thaci, ripresa dal quotidiano locale “Zeri”. Il presidente ha anche annunciato che non tornerà a far parte del Partito democratico del Kosovo (Pdk), escludendo al contempo futuri incarichi nel governo di Pristina o sugli scranni dell’assemblea nazionale. Citando gli obiettivi prioritari per il paese, Thaci ha ricordato come sia necessario ratificare l’accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro, in modo da ottenere la liberalizzazione dei visti. “La posizione dell’Unione europea non cambia, e noi dobbiamo prendere una decisione. La questione è ora nelle nostre mani, non in quelle di Bruxelles”, ha spiegato il presidente kosovaro. In questo contesto, Thaci ha presentato ai deputati di Pristina una scadenza di 40 giorni per la ratifica dell’accordo sui confini con il Montenegro “dopo di che pagheremo un prezzo molto alto”. (segue) (Res)