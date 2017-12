Albania: questione Gerusalemme, presidente Meta critica voto di Tirana all'Onu (2)

- "Il presidente ribadisce che non bisogna dimenticare che gli Stati Uniti rimangono l'alleato e il partner strategico più importante, perciò simili posizioni e decisioni devono essere ben coordinate. Il popolo e la nazione albanese non dimenticheranno mai e sono grati alle decisioni storiche degli Stati uniti, relative all'esistenza della nazione albanese ed il futuro euro-atlantico dell'Albania e del Kosovo", sottolinea la dichiarazione del portavoce. Da parte sua il ministero albanese per l’Europa e gli Affari esteri ha spiegato invece che "il nostro voto riflette una immutata posizione su questa questione. L'Albania si è attenuta al consenso internazionale su Gerusalemme, basato su un considerevole numero di documenti dell'Onu, incluse differenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, e si è unita alla comune posizione della stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione europea, rimanendo coerente al suo allineamento con la politica estera dell'Unione europea", precisa la dichiarazione del ministero albanese. (segue) (Alt)