Kosovo: presidente Thaci, società e autorità nazionali pienamente impegnate per democrazia, stato di diritto e riconcilizaizone

- La società e le autorità del Kosovo sono pienamente impegnate per la democrazia, lo stato di diritto, la riconciliazione, il dialogo e l’uguaglianza. Lo ha scritto il presidente kosovaro Hashim Thaci sul proprio profilo Twitter, commentando quanto accaduto in relazione alla legge sul Tribunale speciale. L’Assemblea nazionale kosovara non è riuscita a raggiungere il quorum per la sessione straordinaria che doveva votare la legge sul Tribunale speciale contro i crimini di guerra, convocata su iniziativa del governo. A boicottare la convocazione sono stati i deputati della Lega democratica del Kosovo, Vetevendosje e della Lista serba, come riferisce il portale “Prishtina Insight”. “Al di là delle speculazioni, è importante continuare a pensare al futuro del Kosovo e dei suoi processi democratici”, ha scritto Thaci. (segue) (Kop)