I fatti del giorno - Balcani (2)

- Stati Uniti-Kosovo: ambasciatore Haley, continuiamo a lavorare per adesione Pristina all’Onu - Gli Stati Uniti stanno lavorando per favorire l’adesione del Kosovo alle Nazioni Unite. Lo ha detto l’ambasciatore statunitense presso l’Onu, Nikki Haley, durante un evento organizzato dal consolato kosovaro a New York e dalla Camera di commercio statunitense in Kosovo. L’ambasciatore, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", ha detto che gli Usa continueranno a lavorare per fare in modo che il Kosovo diventi un paese membro delle Nazioni Unite e che il legame fra gli Washington e Pristina non venga spezzato. L’adesione ai vari organismi internazionali è uno dei temi principali di dibattito per quanto riguarda la politica estera kosovara: maggiore sarà il numero di istituzioni internazionali cui aderirà Pristina, di pari passo andranno le opportunità di un riconoscimento del paese. (segue) (Res)