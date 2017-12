Kosovo: presidente parlamento Veseli, dialogo unica alternativa per questioni irrisolte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Kosovo oggi ha bisogno di un consenso politico interno e di partecipazione al dialogo. Non dobbiamo incagliarci in una lotta politica interna ma restare uniti e muoverci verso il rafforzamento del nostro Stato e l’integrazione euro-atlantica”, ha aggiunto Veseli. “Una cosa è certa: il Kosovo è uno stato sovrano e indipendente, determinato a progredire al fianco dei nostri alleati occidentali e a creare un futuro stabile per i nostri cittadini”, ha detto il presidente del parlamento di Pristina. (Kop)