Speciale energia: Kosovo, per AmCham paese potrebbe fronteggiare crisi energetica già dal 2018

- Il Kosovo potrebbe fronteggiare una crisi energetica a partire dal prossimo anno, a causa dei ritardi nelle procedure di esproprio dei terreni nelle aree dove è stata pianificata la costruzione di una miniera di carbone. Questo l’allarme lanciato dalla Camera di commercio americana nel Kosovo (AmCham), ripresa dai media locali. Le centrali termiche del paese balcanico non sono attualmente operative al massimo del loro potenziale per la scarsa quantità di forniture di carbone, secondo i rappresentanti della AmCham, che hanno avuto un incontro con i funzionari kosovari del ministero dello Sviluppo economico. “Nonostante l’impegno preso dall’esecutivo di Pristina, il processo di esproprio dei terreni non ha portato a soluzioni sostenibili, mettendo a rischio la stabilità delle forniture di energia per il prossimo futuro”, si legge in una nota dell’AmCham. (Kop)